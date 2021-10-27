Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 9,48 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 9,4110 ve en yüksek 9,6243 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 9,5439 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 9,4770 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,6 değer kaybıyla 10,9980'den, sterlin/TL de yüzde 0,8 düşüşle 13,0390'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1'lik azalışla 93,9 seviyesinden, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1'lik yükselişle 1,1603'ten işlem görüyor.

Analistler, şimdiye kadar açıklanan bilançolara göre şirket karlılıklarının 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam ettiğini belirterek, döviz piyasaları açısından ise bir süredir 93,5-94,0 bandında hareket eden dolar endeksinin olası kırılma yönünün önemli olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, ABD'de toptan eşya stokları ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

27 Ekim güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyleydi: