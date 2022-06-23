Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,36 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün dar bir bantta yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,03 üzerinde 17,3420'den tamamladı.

23 Haziran güncel döviz kuru

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 17,3610'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,09 azalışla 18,3010'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 21,2090'dan satılıyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,3 değer kaybederek 104,2'den kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,20 altında 1,0550'de dengelendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün ABD Senatosunda yaptığı para politikası raporu sunumunda, Banka'nın temmuz sonrası için politikalarının gelecek makroekonomik verilere göre toplantıdan toplantıya kararlaştırılacağını söyledi. Gelecek aylarda enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacaklarını vurgulayan Powell, "Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz." dedi.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası yatırımcıların yön arayışının sürdüğünü ifade ederek, enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen endişelerin döviz piyasalarında da oynaklığın sürmesine neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini belirten analistler, Powell'ın ABD Kongresi'nde bugün de devam edecek para politikası raporuna ilişkin sunumu ve sonrasında vereceği mesajların da izleneceğini kaydetti.

Analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ödemeler dengesinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 105 ve 105,8 seviyelerinin direnç, 103,9'un ise destek olarak izleneceğini bildirdi.