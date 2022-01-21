Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 21 Ocak 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar kaç para? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 13,45’ten işlem görüyor. İşte, 21 Ocak güncel döviz kurları…
İstanbul serbest piyasada dolar 13,4520 liradan, euro 15,2440 liradan güne başladı.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,3570 lira, euronun satış fiyatı ise 15,1810 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 13,4520 liradan, euro 15,2440 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,4500 liradan alınan dolar 13,4520 liradan satılıyor. 15,2420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,2440 lira olarak belirlendi.
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