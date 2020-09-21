Dolar/TL, haftanın ilk işlem günün yükselişle başlamasının ardından 7,5740'tan işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde en düşük 7,5382, en yüksek 7,5862 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,5604'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,5740'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 8,9840'tan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 9,8030'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 92,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1855 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmalar ile Powell'ın yarından itibaren Senato'da gerçekleştireceği sunumların takip edileceğini bildiren analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

21 Eylül güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.00 itibarıyla şöyle: