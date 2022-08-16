Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 17,96 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 17,92-17,97 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 17,9609'dan tamamladı.

16 Ağustos güncel döviz kuru

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 17,9630 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 18,2310'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 21,6230'dan alıcı buluyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,8'lik artışla 106,5'ten kapanmasının ardından bugün de yukarı yönlü hareketine devam etti ve 106,8 ile 5 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Avro/dolar paritesi de aşağı yönlü hareketini art arda 3'üncü işlem gününe taşıyarak 1,0134 ile yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

Analistler, dün ABD ve Asya'da açıklanan verilerin ekonomilerin yavaşladığına ilişkin endişeleri körüklediğini, ancak Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında daha temkinli ilerleyeceği beklentilerinin risk iştahını dengelediğini söyledi.

Döviz piyasalarında, yatırımcıların yarın açıklanacak Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar öncesinde temkinli duruşun sürdüğünü belirten analistler, küresel dolar talebinin ise gücünü koruduğuna işaret etti.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi ve Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de sanayi üretiminin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 107,4'ün direnç, 105,8'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.