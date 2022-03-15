Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,82 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 14,58-14,90 arasında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 14,7804'ten tamamladı.

15 Mart güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 14,8200 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,90 artışla 16,3060'tan, sterlin/TL yüzde 0,48 yükselişle 19,3080'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 98,7 seviyesinde bulunurken, Avro/dolar paritesi yüzde 0,7 artışla 1,1010'dan alıcı buluyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının pay piyasalarında başlıca risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ettiğini belirterek, 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki kararları öncesinde oynaklığın yüksek seyrettiğini kaydetti.

Tahvil piyasalarında Fed'in 25 baz puan faiz artışına gideceğinin tahmin edildiğini ifade eden analistler, hafta boyunca ayrıca İngiltere, Japonya ve Türkiye’de merkez bankalarının faiz kararlarının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi, Almanya’da ZEW Ekonomik Beklentiler Endeksi ve ABD’de Üretici Fiyat Endeksi'nin öne çıktığına değinerek, teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç, 98'in destek konumunda olduğunu dile getirdi.