Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,9310'dan işlem görüyor.

Dün en düşük 7,8749, en yüksek 7,9304 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 7,9201'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,9310'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 9,3170'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,2385'ten satılıyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 93,5 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,1745 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesinde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

14 Ekim güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: