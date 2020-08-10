Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 7,3330'dan işlem görüyor.

Cuma günü en düşük 7,1313, en yüksek 7,3694 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 7,2930'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 7,3330'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 8,6287'den, sterlin/TL de yüzde 1 değer kazancıyla 9,5804'ten satılıyor.

Dolar endeksi, geçen hafta 92,5 ile son 2 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından açıklanan makroekonomik verilerle yükselişe geçti. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 93,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1774 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisinin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

10 Ağustos güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: