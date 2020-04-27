Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,9780'den işlem görüyor.

Geçen hafta 6,87-7,00 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 6,9632'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 6,9780'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 7,5600'dan, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 8,6775'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 100 seviyesinin hemen altında seyrederken, avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,0835'ten işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin haber akışının piyasalar tarafından olumlu karşılandığını ancak ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin devam ettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu, hafta genelince ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının kararlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95 seviyesinin destek, 7,00 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,9610 6,9620

Avro 7,5550 7,5560

Sterlin 8,6410 8,6820

ANKARA

ABD Doları 6,9350 6,9850

Avro 7,5100 7,5700

Sterlin 8,5850 8,7310