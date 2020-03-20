Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,4830'dan alıcı buluyor.

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 6,5497 ile Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6,5442'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 altında 6,4830'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 6,9870'ten, sterlin/TL yüzde 1,2 artışla 7,6120'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi dün 1,0655 ile Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından, bugün yüzde 0,7 artışla 1,0770 seviyesinden işlem görüyor. Güvenli liman arayışındaki yatırımcı alımları ile yükselişini sürdüren dolar endeksi, dün 2017 yıl başından bu yana en yüksek seviye olan 102,9'a çıkmasının ardından bugün 101,7 seviyesinde dengelendi.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade ederek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,50'nin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

İstanbul ve Ankara'da dolar, euro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,4920 6,4930

Euro 7,0010 7,0020

Sterlin 7,6870 7,7240

ANKARA

ABD Doları 6,4850 6,5350

Euro 6,9950 7,0550

Sterlin 7,5730 7,8300