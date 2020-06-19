Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay başlamasının ardından 6,8580'den işlem görüyor.

Dün 6,8350-6,8600 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 6,8562'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde 6,8580'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL sınırlı yükselişle 7,6920'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,5325'ten satılıyor.

Dolar endeksi, dün 97,6 seviyesine kadar yükselirken, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 97,40 seviyesinde dengelendi. Avro/TL paritesi ise, yüzde 0,1 artışla 1,1215 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,87 bandının öne çıktığını söyledi.

19 Haziran güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,8590 6,8600

Avro 7,6920 7,6930

Sterlin 8,5140 8,5560

ANKARA

ABD Doları 6,8450 6,8750

Avro 7,6650 7,7050

Sterlin 8,4610 8,6630