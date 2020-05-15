Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,9150'den işlem görüyor.

Dün 6,90-6,98 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 değer kaybıyla 6,9225'ten tamamladı.

Dolar/TL, 6 işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıyarak 6,8996 seviyesine kadar geriledi ve saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 6,9150'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,4760'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 8,4415'ten satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 100,2 seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,08'in hemen üzerinde 1,0810 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi ve bütçe verileri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar, Avro Bölgesinde büyüme ve Almanya'da büyüme verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,90'ın altında kapanış olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 6,85 ve 6,79 seviyelerinin gündeme geleceğini kaydetti.

15 Mayıs güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,9150 6,9160

Avro 7,4740 7,4752

Sterlin 8,4100 8,4540

ANKARA

ABD Doları 6,8850 6,9450

Avro 7,4300 7,5000

Sterlin 8,3610 8,5180