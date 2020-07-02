Dolar kaç lira? Dolar, euro ve sterlin ne kadar? Dolar / TL… 2 Temmuz güncel döviz kurları…
Piyasalarda son durum ne? Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? Sterlin ne kadar? Döviz piyasası ne durumda? İşte, 2 Temmuz güncel dolar fiyatı…
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,8545'ten işlem görüyor.
Dün 6,8439-6,8566 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 6,8480'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde, 6,8545'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 7,7260'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 8,5565'ten satılıyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 97,1 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1266 seviyesinde seyrediyor.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de yarın resmi tatil olması dolayısıyla bugün yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.
Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83-6,86 aralığının öne çıktığını kaydetti.
2 Temmuz güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,8520 6,8530
Avro 7,7210 7,7220
Sterlin 8,5440 8,5880
ANKARA
ABD Doları 6,8200 6,9000
Avro 7,6850 7,7650
Sterlin 8,4840 8,6900
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