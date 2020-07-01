Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,8535'ten işlem görüyor.

Dün 6,8412-6,8564 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü yatay bir seyirle 6,8546'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen altında, 6,8535'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,6855'ten, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,4910'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 97,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,1228 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83'in destek, 6,88'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

1 Temmuz güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,8540 6,8550

Avro 7,6960 7,6970

Sterlin 8,4630 8,5050

ANKARA

ABD Doları 6,8250 6,8550

Avro 7,6560 7,7360

Sterlin 8,4030 8,6100