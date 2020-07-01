Dolar kaç lira? Dolar, euro ve sterlin ne kadar? Dolar / TL… 1 Temmuz güncel döviz kurları…
Piyasalarda son durum ne? Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? Sterlin ne kadar? Döviz piyasası ne durumda? İşte, 1 Temmuz güncel dolar fiyatı…
Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,8535'ten işlem görüyor.
Dün 6,8412-6,8564 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü yatay bir seyirle 6,8546'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen altında, 6,8535'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,6855'ten, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,4910'dan satılıyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 97,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,1228 seviyesinde seyrediyor.
Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.
Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83'in destek, 6,88'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.
1 Temmuz güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,8540 6,8550
Avro 7,6960 7,6970
Sterlin 8,4630 8,5050
ANKARA
ABD Doları 6,8250 6,8550
Avro 7,6560 7,7360
Sterlin 8,4030 8,6100
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