Dolar kaç lira? 6 Mayıs dolar ve euro ne kadar? Dolar/TL… Döviz kurları…
Piyasalarda son durum ne? Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? Döviz piyasası ne durumda? İşte, 6 Mayıs döviz kurları… Dolar/TL…
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,1210'dan işlem görüyor.
Dün 7,02-7,10 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 7,0749'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzerinde 7,1210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 7,7140'tan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 8,8685'ten satılıyor.
Dolar endeksi, dünkü yükseliş eğilimini bugüne taşıyarak yüzde 0,1 artışla 99,8 seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,0830'dan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 16.00'da uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla gerçekleştireceği toplantıdan gelebilecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.
Yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdam, Almanya ve Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınama Yöneticileri Endeksi (PM) verilerinin izleneceğini aktaran analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95-7,15 bandının izleneceğini kaydetti.
6 Mayıs güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,0930 7,0940
Avro 7,6780 7,6790
Sterlin 8,7950 8,8390
ANKARA
ABD Doları 7,0600 7,1100
Avro 7,6350 7,6950
Sterlin 8,7310 8,8850