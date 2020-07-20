Dolar, euro ve sterlin ne kadar? Dolar kaç lira? 20 Temmuz güncel döviz kurları… Dolar / TL…
Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro kaç lira? Sterlin ne kadar? Döviz piyasası ne durumda? İşte, 20 Temmuz güncel dolar fiyatı…
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 6,8570'ten işlem görüyor.
Geçen hafta genelinde 6,85-6,87 dar bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8576'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6,8570'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 7,8510'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,6160'tan satılıyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 95,9 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1445 seviyesinde seyrediyor.
Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirtti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 6,88'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.
20 Temmuz güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|
İSTANBUL
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
ABD Doları
|
6,8560
|
6,8570
|
Avro
|
7,8560
|
7,8570
|
Sterlin
|
8,6680
|
8,7110
|
|
|
|
ANKARA
|
|
|
ABD Doları
|
6,8260
|
6,9060
|
Avro
|
7,8160
|
7,8960
|
Sterlin
|
8,6080
|
8,8180
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