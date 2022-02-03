Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yetki alanlarında bulunan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2022 yılı ocak ayında 106 milyon 793 bin 608 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

En çok ihracat Trabzon'dan

Söz konusu dönemde Trabzon'un 84 milyon 549 bin 248 dolar, Rize'nin 11 milyon 213 bin 544 dolar, Artvin'in 5 milyon 987 bin 730 dolar, Gümüşhane'nin ise 5 milyon 43 bin 85 dolar ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Kalyoncu, Trabzon'un bu rakamla Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 il arasında da ilk sırada yer aldığını söyledi.

Fındık ürünleri ilk sırada

Kalyoncu, bölge ihracatında yılın ilk ayında 55 milyon 266 bin 288 dolarlık payla fındık ürünlerinin ilk sırada yer aldığına işaret ederek, 18 milyon 223 bin 701 dolarla yaş meyve sebzenin ikinci, 13 milyon 188 bin 461 dolarla maden metallerin üçüncü, 3 milyon 227 bin 257 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin dördüncü, 2 milyon 883 bin 204 dolarla çeliğin dördüncü sırada yer aldığını belirtti.

En fazla dış satım İtalya'ya

Bölgeden yılın ilk ayında 83 ülkeye ürün satıldığına dikkati çeken Kalyoncu, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Bulgaristan, Gürcistan ve Almanya olduğunu belirtti.