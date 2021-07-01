Doğu Karadeniz'deki 4 ilden 1 Ocak-30 Haziran 2021 döneminde gerçekleştirilen ihracat, 742 milyon 623 bin 111 dolara ulaştı.

İhracatta yüzde 13'lük artış

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2020'nin ilk 6 ayında 657 milyon 720 bin 773 dolar olan ihracatın, bu yılın aynı döneminde yüzde 13 artarak 742 milyon 623 bin 111 dolara yükseldiğini belirtti.

Rize ve Gümüşhane damga vurdu

Kalyoncu, 6 aylık ihracatta geçen yıla göre Trabzon'da yüzde 7, Gümüşhane'de yüzde 24, Rize'de ise yüzde 69'luk artış yaşandığına işaret ederek, "Rize ve Gümüşhane illerimizdeki yüksek oranlı artışlardaki en önemli etken, bu illerden en çok ihraç edilen ürünler olan metal madencilik ürün fiyatlarının uluslararası piyasalarda aşırı yükselmesidir" dedi.

Aslan payı fındık ihracatında

Artvin'de yaşanan yüzde 7'lik düşüşün ise Gürcistan'ın yaş meyve ve sebze talebinin düşüklüğünden kaynaklandığına dikkati çeken Kalyoncu, en çok ihracat gerçekleştirilen sektörlerin sırasıyla 393 milyon 136 bin 412 dolarla fındık ve mamulleri, 106 milyon 672 bin 12 dolarla yaş meyve ve sebze ürünleri, 82 milyon 290 bin 177 dolarla maden ve metal ürünleri, 59 milyon 562 bin 854 dolarla su ürünleri olduğunu söyledi.

İlk 6 ayda 122 ülkeye dış satım

Kalyoncu, Doğu Karadeniz'den yılın altı aylık döneminde 122 ülkeye ihracat yapıldığını, bu ülkeler arasında İtalya, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya ve Gürcistan'ın başı çektiğini belirtti.