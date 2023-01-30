Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bölgeden geçen yıl 15 ülkeye 852 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ürünün dış satımından 2 milyon 65 bin dolar kazanç sağlandığını vurgulayan Gürdoğan, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık'ın en fazla bal gönderilen ülkeler olduğunu kaydetti.

Gürdoğan, bal ihracatında ülke çeşitliliğinin arttığına işaret ederek, bu kapsamda önceki yıldan farklı Ürdün, Kanada ve İsrail'e de ihracat yapıldığını ifade etti.

Balın bölge açısından önemli bir ihraç ürünü olduğunu aktaran Gürdoğan, "Bal ihracatımız COVID-19 salgını döneminde dahi pozitif artışını sürdürdü. Önceki yılı da geçen yılı da güzel rakamlarla tamamladık. Bu yıl da bal ihracatımızın katlanarak artacağına inanıyoruz." dedi.

Gürdoğan, bal ihracatının artmasında kalite, ambalaj ve markalı ürün geliştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.