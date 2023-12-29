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Ekonomi
AA 29.12.2023 10:54

Doğal gaz ithalatı ekimde arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak yaklaşık 3 milyar 358 milyon 230 bin metreküp oldu. En fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 985 milyon 990 bin metreküple Rusya'dan yapıldı.

Doğal gaz ithalatı ekimde arttı
[Fotograf: AA]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 2 milyar 833 milyon 150 bin metreküpü boru hatlarıyla, 525 milyon 90 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Böylece toplam doğal gaz ithalatı bu dönemde yüzde 3,7 artarak yaklaşık 3 milyar 358 milyon 230 bin metreküp oldu.

En fazla doğal gaz ithalatı ekimde 1 milyar 985 milyon 990 bin metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 718 milyon 910 bin metreküple Azerbaycan ve 448 milyon 980 bin metreküple Cezayir takip etti.

Bu dönemde İran'dan ithal edilen doğal gaz miktarı 128 milyon 250 bin metreküp oldu.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 3 azaldı

Söz konusu dönemde, ülkede toplam doğal gaz tüketimi yüzde 7,9 artarak yaklaşık 3 milyar 144 milyon 270 bin metreküpe ulaştı.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 8,1 artışla yaklaşık 1 milyar 157 milyon 160 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 11,4 artarak 1 milyar 148 milyon 100 bin metreküpe çıktı.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 3 azalarak 409 milyon 70 bin metreküp oldu.

Doğal gaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41 artışla yaklaşık 5 milyar 385 milyon metreküpe yükseldi.

Doğal gaz stokunun yaklaşık 5 milyar 151 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 234 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

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