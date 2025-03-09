Açık 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 09.03.2025 11:07

Dijital Vergi Dairesi'nde geçen yıl 12,2 milyon işlem yapıldı

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Dijital Vergi Dairesi hizmetinden geçen yıl 12 milyon 189 bin 318 işlem gerçekleştirilirken, e-fatura uygulamasından yararlanan mükellef sayısı da 1 milyon 565 bin 603 oldu.

Dijital Vergi Dairesi'nde geçen yıl 12,2 milyon işlem yapıldı

GİB verilerinden yapılan derlemeye göre, e-beyanname, Dijital Vergi Dairesi, e-defter, e-fatura, Defter Beyan Sistemi ve e-tebligat gibi elektronik hizmetlerle mükelleflerin iş ve işlemlerinin hızlanması sağlanıyor.

Mükellefler, Dijital Vergi Dairesi üzerinden Hazır Beyan Sistemi, Defter Beyan Sistemi, e-beyanname gibi birçok uygulamaya tek çatı altında ulaşabiliyor.

Buna göre, e-fatura uygulamasından yararlanan mükellef sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre 41,3 artışa 1 milyon 107 bin 692'den 1 milyon 565 bin 603'e yükseldi.

Söz konusu dönemde e-arşiv uygulamasından yararlanan mükellef sayısı da yüzde 40,9 artarak 1 milyon 549 bin 138 oldu. 2023 yılında 1 milyon 99 bin 468 mükellef e-arşiv uygulamasından yararlandı.

Büyük defterlerin elektronik ortamda tutulduğu e-defter uygulamasına geçişte de artışlar yaşandı. Bir önceki yıl 695 bin 352 mükellef e-defter uygulamasını kullanırken bu sayı 2024'te 781 bin 584'e yükseldi.

e-İrsaliye uygulamasından yararlanan mükellef sayısı da geçen yıl 402 bin 985'i buldu. Bir önceki yıl bu uygulamadan 284 bin 634 mükellefin yararlandığı belirlenmişti.

Dijital Vergi Dairesi'nden yapılan işlem sayısı da geçen 12 milyon 189 bin 318 oldu.

e-Tebligat sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 36 milyon 334 bin 658'e ulaştı.

ETİKETLER
Vergi Dijital Çağ
Sıradaki Haber
Enerjide kapasite mekanizması destekleri geçen yıl 3 katına çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:39
Hırsızlığı haber vermeyen çalışanın işten çıkarılması 'haklı fesih' sayıldı
11:33
SGK hileli boşanmaları takibe aldı
11:46
Devlet Bahçeli: PKK ve iltisaklı gruplar ön şartsız silah bırakmalı
11:23
Serbest bölgelerde bu yıl 12,5 milyar doların üzerinde ihracat hedefleniyor
11:36
Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni geçen yıl 600 bine yakın kişi gezdi
11:07
Enerjide kapasite mekanizması destekleri geçen yıl 3 katına çıktı
İki leylek 6 yıldır Tunceli'yi terk etmiyor
İki leylek 6 yıldır Tunceli'yi terk etmiyor
FOTO FOKUS
Jandarma Müzesi: Tarih ve teknolojinin buluştuğu nokta
Jandarma Müzesi: Tarih ve teknolojinin buluştuğu nokta
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ