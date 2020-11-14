Haber Giriş: Kaynak: AA
Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava trafik kontrolörü alacak
[Fotoğraf: AA]
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 7 asistan, 200 stajyer hava trafik kontrolörü alacak.
DHMİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, DHMİ'ye 7 asistan, 200 stajyer hava trafik kontrolörü alınacak.
Adaylar, bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.
Başvurular 16-30 Kasım arasında
Başvurular, 16 Kasım'da başlayacak, 30 Kasım'da sona erecek ve "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden yapılacak.
Sınav sonuçları, "www.dhmi.gov.tr" resmi internet adresinden duyurulacak, kazananlara yazılı tebligat yapılmayacak.
Etiketler: Resmi GazeteSon Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 11:00
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