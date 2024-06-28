Açık 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.06.2024 10:37

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli yüzde 115,5 arttı

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 115,5 artarak 638,3 milyar liraya yükseldi.

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli yüzde 115,5 arttı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 115,5 yükselerek 638 milyar 338 milyon 316 bin 701 lira oldu.

Branş özelinde en yüksek yıllık artış yüzde 283,8 ile su ürünleri hayat sigortasında gerçekleşti.

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık yüzde 0,3'lük artışla 3 milyon 86 bin 697'ye ulaştı.

Devlet desteği prim tutarı arttı

Bu dönemde toplam devlet destek prim tutarı yüzde 91,7 artarak 9 milyar 244 milyon 510 bin 895 lirayı, toplam prim tutarı da yüzde 92,6 artışla 17 milyar 349 milyon 600 bin 284 lirayı buldu.

Sigorta ettirilen alan (sera dahil) geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,4 azalma göstererek, 33 milyon 372 bin 370 dekara geriledi. Sigorta ettirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla yüzde 42,9 ve yüzde 0,2 arttı.

Toplam ödenen hasar bedelindeki artış yüzde 109,6'yı buldu. Branşlara göre incelendiğinde, bu alanda ilk sırayı 5 milyar 76 milyon 169 bin 657 lira bedelle bitkisel ürünler aldı. Bunu 1 milyar 505 milyon 720 bin 636 lira ile büyükbaş hayvan hayat sigortası izledi.

Toplam ödenen hasar bedeli, nedenlerine göre incelendiğinde ise ilk sırayı 2 milyar 378 milyon 149 bin 573 lirayla don olayı aldı.

ETİKETLER
Tarım Üretimi Tarımsal Destek Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Desteği
Sıradaki Haber
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi mayısta arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:14
Türkiye gri listeden çıkarıldı
11:52
ABD Dışişleri Bakanlığının, Gazze'deki makamların ölü sayısına ilişkin verilerini kullanması yasaklanıyor
11:51
Güvenilir gıdaya yönelik çalışmalar artık tek paltformda
11:50
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail'in, çalışanlarımızı hedef alması savaş suçu
11:47
İstanbul merkezli "kara para" operasyonu: 12 gözaltı
11:51
Bakan Yerlikaya: 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi
Diş hekimi el-Baradi, yerinden edilmiş Filistinlilere sağlık hizmeti sunmaya çalışıyor
Diş hekimi el-Baradi, yerinden edilmiş Filistinlilere sağlık hizmeti sunmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
Türkiye, Urumçi'de EXPO Fuarı'nda
Türkiye, Urumçi'de EXPO Fuarı'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ