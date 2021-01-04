Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Destek ödemeleri 8 Ocak'ta yatırılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak’ta yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, destek ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.
Ücretsiz izne ayrılan çalışanların Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını açıklayan Selçuk, salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanlarla işverenleri desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.
2 ay daha uzatılmıştı
Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği'ni Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.
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