Haber Giriş: Kaynak: AA
Destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 19 bin firmanın 420 bin sigortalı için kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu kaydeden Selçuk, kısa çalışma ödeneğine en fazla başvurunun imalat, konaklama ve yiyecek hizmetleri sektöründen yapıldığını söyledi.
Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağını açıkladı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 11:58
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