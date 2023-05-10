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Ekonomi
AA 10.05.2023 14:24

Depremlerden etkilenen Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçti

Türkiye'nin en büyük elektrik üretim yerleşkelerinden biri olan, Afşin-Elbistan B Termik Santrali, depremlerden sonra yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başladı.

Depremlerden etkilenen Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçti
[Fotograf: AA]

Depremlerde Afşin-Elbistan B Termik Santrali de zarar gördü.

Yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan Afşin-Elbistan B Termik Santrali, yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından tekrar faaliyete başladı.

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, depremin bölgedeki termik santral yerleşkesini ciddi bir şekilde etkilediğini, hasar tespit çalışmalarının ardından çok ciddi bir şekilde bakım ve onarım çalışmasının başladığını söyledi.

Ünitelerin tekrardan devreye alınabilmesi adına yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Alagöz, 3 ay gibi kısa bir sürede tesisteki hasarları ortadan kaldırdıklarını ve bunun ardından üniteleri devreye almaya başladıklarını dile getirdi.

Depremlerden etkilenen Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçti

Türkiye'nin yüzde 3'ünü karşılıyor

Afşin- Elbistan B Termik Santrali'nin Türkiye'nin en büyük elektrik üretim yerleşkelerinden biri olduğuna dikkati çeken Alagöz, şöyle devam etti:

"Yerleşke olarak bu bölge 3000 megavat civarında bir üretim kapasitesiyle Türkiye'nin yüzde 3 üretimini sağladığı için en büyük üretim tesisi burasıdır. Dolayısıyla buranın devreye girmesi bizim için çok özel bir anlam ifade ediyor. Aynı zamanda deprem yaraları tabii ki bütün toplumumuzu ilgilendirdiği gibi bizi de ilgilendiriyor. Depremde Elbistan'da 150 bin, Afşin'de 90 bin insanın yaşadığı bir bölgedir burası. Bu nüfusun tekrar ayağa kalkabilmesi, yaralarını sarabilmesi için kalbinin çalışması gerekir. Afşin-Elbistan Termik Santrali bu bölgenin kalbidir."

Depremlerden etkilenen Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçti

"Gece gündüz 24 saat esaslı çalışmaya devam ediyoruz"

Afşin-Elbistan Termik Santralleri'nde ve maden ocaklarında 9 bine yakın insanın çalıştığına vurgu yapan Alagöz, "Biz dün itibarıyla gece saat 23.00'te santralimizin ilk ünitesini devreye almayı başarmış durumdayız. Şu anda 170 megavat kapasiteye ulaşan bir üretimimiz var. Hemen akabinde birer ay arayla diğer üniteleri de devreye alıp, santralimizin gümbür gümbür çalışması için gece gündüz 24 saat esaslı çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Depremlerden etkilenen Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçti

Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nin kısa sürede devreye alınmasının ekip arkadaşlarının başarısı olduğuna vurgu yapan Alagöz, santralin çevre standartlarına göre çalıştığını, emisyon değerlerinin sürekli kontrol edildiğini sözlerine ekledi.

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