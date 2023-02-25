Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Delil tespiti yapılmadan hiçbir enkazın kaldırılması söz konusu değildir"

Deprem sürecinden sonra adli süreçlerin sağlıklı işlemesi konusunda da Adalet Bakanlığı, yargı görevi yapanlar, adliyelerimiz, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız büyük bir yoğunluk içerisinde 7/24 esaslı çalışmayı yürütmektedirler. Deprem nedeniyle yıkılan binalardan ceza soruşturmasına konu olan binaların tamamıyla ilgili adli soruşturmalar, başsavcılıklarımız tarafından resen başlatılmıştır.

Adli soruşturmalar nedeniyle ceza soruşturmasına esas olmak üzere binalardaki delil tespitlerinin de önemli ölçüde tamamlandığını ifade etmek isterim. Vatandaşlarımız şundan emin olsun. Ceza soruşturmasına konu olan binaların enkazları bilirkişiler ve savcımızın gözetiminde delil tespiti yapılmadan kaldırılmamıştır. Bundan sonra da delil tespiti yapılmadan hiçbir enkazın kaldırılması söz konusu değildir. Aksi yöndeki beyanların gerçeği yansıtmadığını belirtmek isterim. Şu ana kadar savcılıklarımızla bu kapsamda 7 bin 598 müstakil binada bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle delil tespiti yapıldığını ifade etmek isterim. Bu kapsamdaki soruşturmalarına baktığımızda.

612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184'ü tutuklandı

Bugüne kadar 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 184'ü hakkında tutuklama kararı verildiğini, 214'ü hakkında adli kontrol ve 71'i hakkında yakalama kararı verildiğini, 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu anda 2 kişinin gözaltında olduğunu, hakkında işlem başlatılan kişilerden 16'sının da vefat ettiğini burada ifade ediyorum.

Bunların sıfatlarına baktığımızda, tutuklu olanların 79'u müteahhit, 74'ü yapı sorumlusu, 10-12'sinin yapı sahibi, 18'inin binada değişiklik yapan olduğunu görüyoruz. Adli kontrol yapanların da 72'sinin müteahhit, 92'sinin yapı sorumlusu, 22'sinin yapı sahibi, 28'inin de binada değişiklik yapan olduğunu ifade etmek isterim.

284 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı, 179 kişi tutuklandı

Deprem bölgelerinde diğer suçlara ilişkin de adli soruşturmalar kesintisiz devam etmektedir. Şu ana kadar deprem bölgelerinde hırsızlık vakalarına baktığımızda 351 vaka olduğunu görüyoruz. Bu vakalarda 284 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 179 kişi hakkında tutuklama, 36 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini görüyoruz. Bugüne kadar meydana gelen yağma vaka sayısı 4'tür, tutuklu sayısı da 4'tür. Yağma konusunda kamuoyuna yansıyan bilgilerin çoğunun asılsız olduğu da ortaya çıkmıştır.

Şu ana kadar 5 tane nitelikli dolandırıcılık vakası olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda da 7 kişinin tutuklandığını ifade etmek isterim.

"Gizlilik kararı verilen herhangi bir soruşturma yoktur"

Kamuoyunda Isias otelle ilgili gizlilik kararı verildiğine dair iddialar var. Gizlilik kararı verilen herhangi bir soruşturma yoktur.

Deprem fırsatçılarına yeni önlem

Ağır cezalar öngören düzenlemeler yapacağız. Mevcut ceza kanunumuz yeterli değil. Cumhurbaşkanımıza arzımızdan sonra bu konuyu TBMM’nin gündemine getireceğiz.