Deprem bölgesine 500 milyon dolarlık dış finansman desteği

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin çeşitli alanlarda uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlama çalışmaları devam ederken deprem bölgesine yönelik kaynak akışı da hız kesmiyor.

Bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla deprem bölgesine yönelik "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi"nin ikincisi Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

Söz konusu proje kapsamında Dünya Bankasından Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'ye (TKYB) Bakanlık garantisi altında 500 milyon dolar finansman sağlanacak.

Projeden, depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'nın aralarında olduğu 11 il ile Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas ve Tunceli'yi kapsayan 7 komşu il yararlanacak.

Projeyle istihdamın korunması ve ilave istihdam oluşturulması için bu illerde faaliyet gösteren KOBİ'lere ve büyük ölçekli işletmelere uzun vadeli finansman sağlanması amaçlanıyor.

"Çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgede yoğun şekilde yeniden imar faaliyetleri yürüttüklerini belirten Şimşek, şunları söyledi:

"Afetin bölge ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak ve ekonomik toparlanmayı hızlandıracak çalışmalara önem veriyoruz. Bu kapsamda, başta Dünya Bankası olmak üzere uluslararası kuruluşlarla işbirliğimiz güçlü şekilde sürdürülüyor. Nihai hedefi kalıcı refah artışı olan ekonomi programımız çerçevesinde katma değerli yatırımın desteklenmesi, üretim ve ihracatın artırılması ve istihdamın güçlendirilmesi alanlarındaki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edilmektedir."