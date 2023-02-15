Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem bölgesindeki çiftçilere destek olmak amacıyla bölgedeki hububat ve bakliyatların Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından satın alınacağını duyurdu.

Bakan Kirişci, açıklamasında şunları kaydetti;

Deprem afetinden etkilenen illerimizde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize destek olmak amacıyla; Toprak Mahsulleri Ofisinin görev alanındaki hububat ve bakliyatlar, cins ve kota sınırı olmaksızın TMO tarafından satın alınacaktır.

Çiftçimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz.