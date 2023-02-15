Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 12:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deprem bölgesindeki çiftçiye destek
[Fotograf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Afet bölgesindeki illerde hububat ve bakliyatların, cins ve kota sınırı olmaksızın Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satın alınacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem bölgesindeki çiftçilere destek olmak amacıyla bölgedeki hububat ve bakliyatların Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından satın alınacağını duyurdu.
Bakan Kirişci, açıklamasında şunları kaydetti;
Deprem afetinden etkilenen illerimizde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize destek olmak amacıyla; Toprak Mahsulleri Ofisinin görev alanındaki hububat ve bakliyatlar, cins ve kota sınırı olmaksızın TMO tarafından satın alınacaktır.
Çiftçimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz.
Etiketler: Deprem Devlet Desteği Son Dakika Tarım Üretimi
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