Birlikten yapılan açıklamada, bankacılık sektörünün deprem bölgesinde hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

Dün itibarıyla bölgede 912 olan şubenin, 573'ünün yerinde, 146'sının uzaktan hizmet verilebildiği aktarılan açıklamada, ayrıca 4 bin 326 ATM'nin 3 bin 358'inin aktif çalıştığı kaydedildi.

"Bölgede 49 mobil şube ve 34 konteyner şube hizmet vermektedir"

Açıklamada, mobil şube ve geçici hizmet noktalarına ilişkin de bilgiler verilerek, şunlar ifade edildi:

"Bölgede dün itibarıyla 49 mobil şube ve 34 konteyner şube hizmet vermektedir. Bu kanalların yanı sıra 29 geçici hizmet noktasında müşterilerin talepleri karşılanmaya çalışılmaktadır. Çalışmalar sayesinde, 17-23 Şubat döneminde toplam 100 ATM, 64 şube, 6 mobil şube, 28 konteyner şube ve 13 geçici hizmet noktası daha hizmet verebilir hale getirilmiştir. Söz konusu dönemde, toplam 337 şube, 590 ATM ve 112 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girmiştir. Bu süreçte, koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza desteklerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz."