Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, depremden zarar gören 11 ilde sosyal girişimcilik seferberliği başlatıldığı, çadır ve konteynerlerde kalan kadın ve gençlerin istihdama katılmaları için SEECO kapsamında çağrıya çıkıldığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son kabine toplantısının ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında, "Kalkınma Ajanslarımızın tüm kaynaklarını afet bölgesi şehirlerine aktararak projelerin finansmanındaki devlet katkısını en üst seviyeye çıkartıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Bu açıklamanın ardından Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası koordinasyonuyla yürütülen SEECO Projesinde 'Sosyal Satın Almayı Desteleme Çağrısı'na çıkıldı. Çağrı, Çukurova Kalkınma Ajansı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı ve Karacadağ Kalkınma Ajansının görev bölgesinde bulunan 11 ili kapsıyor." denildi.

57 geçim kaynağı tesisi kurulacak

Açıklamada, bu çağrıyla Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Mardin'de 57 geçim kaynağı tesisi kurulacağı bildirildi.

Depremzede girişimcilere alım garantisi verilecek

Kalkınma ajansları ve yerel yönetimlerin işbirliği ile konteynerlerden dönüştürülecek tesislerde öncelikli olarak kadınlar ve gençlerin girişimcilik ekosistemine adım atmaları sağlanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaklaşık 500 girişimciye makine ve ekipman alımı için 5, 10 ve 15 milyon euro hibe verilecek. Çağrı kapsamında Türkiye'de tekstil, imalat, gıda, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren büyük firmalar ile 'sosyal satın alma' protokolleri imzalanacak. Bu kapsamda firmalar depremzede girişimcilere alım garantisi verecek. Çiçeği burnunda girişimciler, büyük firmaların talep ettikleri standartlardaki ürünleri üretecek. Büyük firmalar ayrıca, ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasına da yardımcı olacak. Girişimcilerin kuracağı tesislerin sürdürülebilirliği de yerel yönetimler ve kalkınma ajansları sağlayacak. Böylece bu çağrı ile deprem sonrası zor günler geçiren afetzedelerin istihdama katılmaları sağlanacak. Bölgenin sosyo ekonomik kalkınmasına destek verilecek. Çadır ve konteyner kentlerde kalan kadın ve gençlerin psikososyal açıdan iyileşmelerine yardımcı olunacak."

Başvurular 25 Mart'ta sona erecek

Başvuruları 25 Mart'ta sona erecek çağrı hakkında detaylı bilgiye https://www.seeco.gov.tr/sosyal-satin-almayi-destekleme-cagrisi-i-1968 adresinden ulaşılabiliyor. ​​​​​​​