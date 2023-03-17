TBB'den yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren bankaların 16 Mart 2023 itibarıyla şube, ATM ve geçici hizmet birimlerinin sayısına ilişkin bilgi verildi.

Bölgede 911 şubeden 625’inin hizmet verdiği aktarılan açıklamada, 4 bin 182 ATM’nin 3 bin 440’ının aktif olduğu bildirildi.

66 mobil, 70 konteyner şube

Deprem bölgesinde 66 mobil şube ve 70 konteyner şubenin hizmet verdiği kaydedilen açıklamada, bu kanalların yanı sıra, 13 geçici hizmet noktasında da müşterileri taleplerinin karşılandığı ifade edildi.

Çalışmalar sayesinde, 9 Mart-16 Mart arasında toplam 6 şube, 17 konteyner şube ve 19 ATM’nin daha hizmet verebilir hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kalıcı şube ve konteyner şubelerin devreye girmeleri nedeniyle mobil şube sayısı 5 ve geçici hizmet noktası sayısı da 14 adet azalmıştır. 17 Şubat-16 Mart arasında ise toplam 116 şube, 182 ATM ve 84 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girmiştir. Bu süreçte, koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza desteklerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz."

Deprem Bölgesi’nde Hizmet Kanalları (İller Bazında, 16 Mart 2023) şöyle: