DenizBank, koronavirüs salgınının müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

DenizBank açıklamasında, koronavirüs salgını nedeniyle oluşabilecek kısa vadeli finansal sorunlara ilişkin bazı ekonomik tedbirler alındığı belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Bireysel ve ticari müşterilerimizden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecektir. Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

ATM'lerimizden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5 bin TL'ye kadar yükseltilmiştir. Müşterilerimizin sağlığı için şubelerde yüz yüze hizmet verdiğimiz mesai saatleri 12.00-17.00 olarak düzenlemiştir."