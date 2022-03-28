Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde, valilik ve belediye ile iş birliğiyle AR-GE destekli çalışmaların yapılabilmesi amacıyla 2011'de Cumhuriyet Teknokent kuruldu. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de kurulduğu 2018 yılından itibaren çalışmalara katıldı.

Yaklaşık 82 bin metrekare arazide kurulu 8 bin 500 metrekarelik kapalı alanda 274 çalışanla faaliyetlerin devam ettiği teknokentte bugüne kadar hayata geçirilen 224 AR-GE projesinden 120 milyon lira gelir elde edildi. AR-GE dışı gelir ise 50 milyon liraya ulaştı.

Cumhuriyet Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Serdar Mercan, gelişmişlik düzeyini artırmak isteyen ülkelerin teknolojik altyapılar oluşturduğunu, bu yapılarda da AR-GE çalışmalarının özel öneme sahip olduğunu söyledi.

Teknokentlerin AR-GE çalışmaları yapan girişimcilere uygun çalışma ortamları sağladığını belirten Mercan, bu yerlerin, kamu desteklerinden yararlanılmasına da imkan oluşturduğunu vurguladı.

Firmaların yüzde 62'si yazılım odaklı çalışıyor

Cumhuriyet Teknokent'te 80 firmanın yüzde 62'sinin yazılım odaklı çalıştığına dikkati çeken Mercan, "Yazılım, bilişim dışında da farklı sektörlerde 14 firmamız var. Teknokentte şu an yüzde 100 doluluğa ulaştık. Bekleyen firmalarımız için tahsis edilmesi planlanan yeni binanın projesi çizilmeye başlandı. Bölgede artık AR-GE altyapısı ve kültürünün oluştuğunu düşünüyoruz çünkü gelen talepler her geçen gün artmakta." dedi.

Mercan, ayrıca AR-GE tabanlı iş fikirlerinin ürünlere dönüşümünü kolaylaştıracak altyapıların sağlanması için teknokent bünyesinde 2013'te "teknoloji transfer ofisi" kurduklarını anlatarak, "Aynı zamanda hem öğrencilerimiz hem de girişimcilerimiz için transfer ofisimiz bünyesinde bir kuluçkamız mevcut. Bu kuluçkada yarı ayrılmış ofislerde akademisyen ve öğrencilerimize yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Ayrıca 'fikri sınai mülkiyet hakları' konusunda yapılan çalışmalarla, bu hakların ayakları yere basan nesnel ürünlere dönüşmesi için gerekli altyapılar burada sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

İhracat rakamı 5 milyon dolara ulaştı

AR-GE projeleriyle elde edilen ürünlerin ihracatında da büyük artış kaydettiklerine değinen Mercan, şöyle devam etti:

"Firmalarımızın ihracata başladığı 2018 yılında yaklaşık 650 bin dolar gelir elde edildi, bugün geldiğimiz nokta ise 5 milyon dolar. Bunun artarak devam edeceği çok net olarak görünüyor ve önümüzdeki yıllarda çok daha iyi rakamlara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Web tabanlı IoT (Internet of Things - Nesnelerin İnterneti) destekli yazılımlar başta olmak üzere bir kısmı patentli, tarım, hayvancılık, sağlık ve sanayi sektörüne yönelik geliştirilen ürünleri, başta ABD, Kanada, Avustralya, Almanya ve İrlanda olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderiyoruz. Bunlar arasında medikal ve lazer medikal cihazlar, kalorimetre ve sistemleri, hayvan sağlığında kullanılan ilk yardım ile gaz giderici cihazlar öne çıkıyor."