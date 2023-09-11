Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu İstanbul'da başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13-14 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılacak.

Bakan Uraloğlu, forumun temel amacının çok modlu ulaşım yollarının geliştirilmesini teşvik etmek için bir platform sağlamak olduğunu belirterek, “Etkinlik, Orta Koridor boyunca çok modlu ulaşım yollarının geliştirilmesine odaklanarak iş birliğini ve ortaklıkları teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, küresel tedarik zincirlerinin verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.” dedi.

Foruma, demiryolu idarelerinin başkanları, önde gelen ulaştırma ve lojistik şirketlerinin temsilcileri, ticari kuruluşlar ve bölgedeki ilgili paydaşları bir araya getirecek.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi, Türkiye ve dil birliği olan Güney Kafkasya’da Azerbaycan, Orta Asya’da Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan’ın katılımıyla Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılması sonrasında ortaya çıkan koşullarda bir forum olarak ortaya çıktı.

Bugüne kadar 16 “Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi” gerçekleştirilirken, 2-3 Ekim 2009 tarihlerinde Nahçıvan’da yapılan 9. Zirve'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İş birliği Konseyi'nin kuruluşuna dair "Nahçıvan Anlaşması" imzalanmıştı.