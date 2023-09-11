Açık 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 11.09.2023 17:07

Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu İstanbul'da başlıyor

Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu, 13-14 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Forum, demiryolu idarelerinin başkanları, önde gelen ulaştırma ve lojistik şirketlerinin temsilcileri, ticari kuruluşlar ve ilgili paydaşları bir araya getirecek.

Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu İstanbul'da başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13-14 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılacak. 

Bakan Uraloğlu, forumun temel amacının çok modlu ulaşım yollarının geliştirilmesini teşvik etmek için bir platform sağlamak olduğunu belirterek, “Etkinlik, Orta Koridor boyunca çok modlu ulaşım yollarının geliştirilmesine odaklanarak iş birliğini ve ortaklıkları teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, küresel tedarik zincirlerinin verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.” dedi. 

Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu İstanbul'da başlıyor

Foruma, demiryolu idarelerinin başkanları, önde gelen ulaştırma ve lojistik şirketlerinin temsilcileri, ticari kuruluşlar ve bölgedeki ilgili paydaşları bir araya getirecek.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi, Türkiye ve dil birliği olan Güney Kafkasya’da Azerbaycan, Orta Asya’da Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan’ın katılımıyla Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılması sonrasında ortaya çıkan koşullarda bir forum olarak ortaya çıktı.

Bugüne kadar 16 “Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi” gerçekleştirilirken, 2-3 Ekim 2009 tarihlerinde Nahçıvan’da yapılan 9. Zirve'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İş birliği Konseyi'nin kuruluşuna dair "Nahçıvan Anlaşması" imzalanmıştı.

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
Qualcomm, Apple'a 3 yıl daha çip tedarik edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:48
Ardahan'da 138 bin 650 kök Hint keneviri imha edildi
17:45
İzmir Alaçatı'da yangın: Müdahale sürüyor
17:31
Sakarya'da su faturalarında yeni dönem
17:28
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:44
Enkazdan çıkarılırken 'Yarın okulum var' demişti... Ahmet Eren okula başladı
17:06
Liseye dönüştürülen Rauf Bey Gemisi'nde ilk ders zili çaldı
Mersin’de fırtına çıktı: Okulun çatısı uçtu
Mersin’de fırtına çıktı: Okulun çatısı uçtu
FOTO FOKUS
Enkazdan çıkarılırken 'Yarın okulum var' demişti... Ahmet Eren okula başladı
Enkazdan çıkarılırken 'Yarın okulum var' demişti... Ahmet Eren okula başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ