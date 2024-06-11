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Ekonomi
AA 11.06.2024 13:01

Çocuk işçiliğiyle mücadelede yeni uygulama 2025'te başlayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yazılımını tamamladığı ve 2025'te devreye alacağı 'Çocuk İşçiliği Riski İzleme ve Takip Sistemi 'sayesinde çocuk işçiliğine ilişkin riskleri tek sistemden takip edecek.

Çocuk işçiliğiyle mücadelede yeni uygulama 2025'te başlayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çocuk işçiliğini önlemek için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla 2005-2015 yıllarını kapsayan ilk Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı'nın ardından 2017-2023 yıllarını kapsayan ikinci ulusal programı hayata geçirdi.

Çocukların çalışma yaşamına girmesinin temel nedeni olan yoksulluğun ortadan kaldırılması, eğitim kalitesinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması ve toplumsal bilinç ve duyarlılığın geliştirilmesi hedefiyle hareket edilirken, ulusal programların eki niteliğindeki eylem planları da hazırlandı.

Bu hedefler doğrultusunda, çalışan/çalışma riski altında olan çocuklar ve aileleri, kamu hizmetlerine yönlendirildi, çocukların eğitime devam etmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması ve ailedeki çalışabilir yaştaki bireylerin meslek edinmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Çocuk işçiliğinde risk takibi tek sistemden yapılacak

Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak üzere başka illere giden işçiler ve ailelerinin yaşadığı zorlukların ortadan kaldırılması amacıyla da 2010, 2017 ve 2024 yıllarında yürürlüğe konulan mevsimlik tarım işçileriyle ilgili genelgeler doğrultusunda çalışmalar yürütüldü.

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi kapsamında, çocuk işçiliğine ilişkin risklerin tek noktadan izlenmesine imkan sağlayacak Çocuk İşçiliği Riski İzleme ve Takip Sistemi hazırlandı.

Kurumlar arası veri paylaşım süreci başlayacak

Yazılımı tamamlanan sistemin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemleriyle entegrasyonuna ilişkin protokoller imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığının sistemiyle entegrasyona ilişkin protokolün de imzalanmasının ardından kurumlar arasında veri paylaşım süreci başlayacak.

Böylece çalışma hayatına girmesi önlenen çocukların okula devamlılığı ve başarılarının takip edilmesi, mevsimlik tarım işinde çalışan aileler ve çocuklarının mevcut durumları ve kamu hizmetlerine erişimlerine ilişkin bilgiler tek çatı altında toplanacak.

Bu yıl sonuna kadar geliştirme işlemleri tamamlanacak sistemin, 2025'te uygulamaya konulması planlanıyor.

Türkiye'den küresel düzeydeki çocuk işçiliğiyle mücadele hareketine destek

Türkiye'nin yaklaşık 30 yıldır bu alanda yürüttüğü çalışmalarla aldığı mesafe, ulusal istatistiklere de yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) çocuk işgücüne ilişkin yaptığı araştırmalara göre, 1994'te ekonomik işlerde çalışan 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı yüzde 15,2 iken bu oran 2019'da yüzde 4,4 geriledi.

Çocuk işçiliğiyle mücadelede önemli yol kat eden Türkiye, bu süreçte edindiği tecrübeleri uluslararası platformlarda paylaşarak küresel düzeydeki çocuk işçiliğiyle mücadele hareketine de destek veriyor.

Bu kapsamda Türkiye, bu yıl nisan ayında Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin ilgili hedefi doğrultusunda, zorla çalıştırma, modern kölelik, insan kaçakçılığı ve çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulan küresel işbirliğinde yer alıp ulusal yol haritasını sunarak "İttifak 8.7 Rehber Ülke" statüsü kazandı.

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