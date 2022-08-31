Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de cep telefonu üretimi ve ihracatı ilk 7 ayda azaldı
[Fotoğraf: DepoPhotos (Arşiv)]
Çin'in cep telefonu imalatı ve bu kalemdeki ihracat, yılın ilk 7 ayında geçen senenin aynı dönemine göre düştü.
Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığının verilerine göre, ocak-temmuz döneminde üretilen cep telefon sayısı yıllık bazda yüzde 3,6, ihracatı ise yüzde 11,5 azaldı.
İlk 7 ayda 665 milyonu akıllı telefon olmak üzere toplam 863 milyon cep telefonu üretildi, bunun 470 milyon birimi yurt dışına ihraç edildi.
Üretilen akıllı telefon sayısı da geçen yıla göre yüzde 2,9 azaldı.
Etiketler: Cep Telefonu Çin
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