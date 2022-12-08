Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, başkent Bişkek'i ziyaret eden Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua'yı kabul etti.

Görüşmede, Kırgız-Çin ilişkilerini mevcut aşamadaki iyi komşuluk, dostluk, işbirliği ve kapsamlı stratejik ortaklık düzeyini takdir eden Caparov, iki ülke arasındaki başarılı işbirliğine, üç tarafın şimdiden uygulamaya başlattığı Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu inşaat projesini örnek gösterdi.

Hu ise Kırgız ve Çin uzmanların, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesini başlatmak için yaptığı saha çalışmasını tamamladığını bildirerek, fizibilite çalışmasının incelenmesi için yakın gelecekte Kırgız ve Özbek taraflarına teslim edileceğini kaydetti.

Çin tarafının Orta Asya ile özellikle ulaşım, ticaret, ekonomi, enerji, kültürel ve insani alanlarda diyalog potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır olduğunu ifade eden Hu, üç tarafın Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu inşaat projesini aktif olarak tanıtacağı ümidini dile getirdi.

Caparov, 25 Kasım'da, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesini başlatmak için Kırgız ve Çin uzmanların saha çalışmalarına başladıklarını duyurmuştu.

Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesi sayesinde Orta Asya'nın, Güneydoğu, Batı Asya ve Orta Doğu pazarlarına erişiminin sağlanması hedefleniyor.