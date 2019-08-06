PBoC’den yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının söz konusu iddiasının uluslararası kurallara “ağır bir biçimde zarar vereceği” uyarısı yapıldı ve korumacılık politikalarına işaret ettiği öne sürüldü.

PBoC, Washington yönetimine Pekin’e yönelik eylemlerini durdurma çağrısı yaparken, söz konusu açıklamada bankanın yuan döviz kurunu "istikrarlı" ve "makul bir düzeyde" tutmayı hedeflediği vurgulandı.

Financial Times’da yer alan bir habere göre, ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada "Çin'in kur manipülatörü olarak belirlenmesinin sonucu olarak Bakan Mnuchin, Çin'in son eylemlerinin oluşturduğu adil olmayan rekabet avantajının ortadan kaldırılması için IMF ile temasa geçecek" uyarısı yapılmıştı.

Kaynak: DHA