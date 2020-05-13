Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2 bin 560 çiftçiye 30 milyon lira avans ödemesi bugün yapıldı.

"TÜRKŞEKER’den Tarihi Adım" sloganıyla başlatılan yeni kampanya kapsamında ilk 15 günde 250 bin ton taahhüt alınıp sözleşme imzalandı.

TÜRKŞEKER hububat üreticilerine ton başına; buğday için 300, arpa için 250, mısır için birinci avans olarak 150 lira ödedi.

Yeni sözleşme yapılan çiftçilere de avansları 20 Mayıs’ta ödenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, TÜRKŞEKER'in, hububat üretiminde sözleşmeli tarım modeliyle "Çiftçilerin; pancardan sonra ekecekleri ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını ödeyeceğini söylemiş ve böylelikle çiftçinin krediye muhtaç olmadan, herhangi bir borca girmeden, faize veya kefile ihtiyaç duymadan üretim yapacağı" müjdesini vermişti.