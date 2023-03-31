Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 10:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çiftçilere destek ödemeleri bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 653 milyon 871 bin 696 lira tutarındaki tarımsal desteğin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.
Bakan Kirişçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"1 milyar 653 milyon 871 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.
Bakan Kirişçi'nin paylaşımında destek ödemelerinin dağılımı yer aldı.
1 milyar 653 milyon 871 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) March 31, 2023
Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/wINErLTcQP
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı
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