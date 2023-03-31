Bakan Kirişçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"1 milyar 653 milyon 871 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Bakan Kirişçi'nin paylaşımında destek ödemelerinin dağılımı yer aldı.