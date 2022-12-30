Ankara Çiçekçiler Esnafı Odası Başkanı Emin Çimen, sektörün bu yılki performansı ve 2023 beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu yılı büyük bir sıkıntı yaşamadan kapattıklarını ve esnaf arkadaşlarının evlerine rahatça ekmek parası götürebilme imkanı yakaladığını belirten Çimen, 2023'ten de çok umutlu olduklarını söyledi.

Çimen, sektörün dış ticaret rakamlarına dikkati çekerek, "Bu yıl yaklaşık 120 milyon dolarlık ihracat ve 38 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdik. Gelecek yıl ihracat hedefimiz 200 milyon dolar." dedi.

Son yıllarda çiçek konusunda insanlarda farkındalık oluştuğunu vurgulayan Çimen, buna Covid-19 salgınının sebep olduğu görüşünü dile getirdi.

Çimen, o dönemin, insanların içindeki çiçek sevgisini ortaya çıkardığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz salgın döneminde diğer sektörler gibi sıkıntı yaşamadık. Son 2 yıldaki çiçek satışları geçmiş dönemlere göre daha iyi durumda. Dolayısıyla biz 2023'ün bu yıldan çok daha iyi geçeceğini öngörüyoruz."

"KDV'yi ürününü satmadan ödeyen tek sektörüz"

Çimen, sektörde KDV'nin yüksek olduğunu, oranın yüzde 18'den 8'e düşürülmesini talep ettiklerini bildirdi.

Avrupa'da bu oranın yüzde 6-8 olduğuna işaret eden Çimen, şöyle konuştu:

"KDV'si bizim kadar yüksek başka sektör yok. Biz lüks tüketim olarak görülüyoruz. KDV'yi ürününü satmadan ödeyen tek sektörüz. Ürünü daha alırken satıp satamayacağımız belli olmadan KDV'sini ödüyoruz. Gerekli girişimleri yaptık. Çıkacak torba yasada KDV'nin yüzde 8'e inmesini bekliyoruz."