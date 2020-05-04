Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 384 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 383,7 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 384 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 635 lira, Cumhuriyet altını da 2.584 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik açıklamaları ve tarifeleri tekrar gündeme getirmesinin risk iştahını görece azalttığını, bu durumun altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde enflasyon verisinin beklentilerin hafif üzerinde gelmesinin ardından veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 384 lira 28 kuruşken satışı ise 384 lira 80 kuruş.Çeyrek altının ise alış fiyatı 624 lira satış fiyatı 636 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 4 Mayıs güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.704,31 dolar

Satış: 1.704,50 dolar

Gram

Alış: 384,28 lira

Satış: 384,80 lira

Çeyrek

Alış: 624,57 lira

Satış: 635,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.552,00 lira

Satış: 2.584,00 lira