Çek ve bono sisteminin artık elektronik ortamda takip edilmesiyle ilgili düzenleme yolda.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Pekcan, Bakanlık çalışmalarının tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

"Çek ve bonoların, banka sistemleriyle iletişim halindeki elektronik sistem üzerinden düzenlenmesine imkan tanıyacak 'elektronik çek ve bono' uygulamalarına yönelik Bakanlık çalışmalarını tamamladık."

Sahteciliğin önüne geçilecek

Yeni düzenlemeyle sahteciliğinin önüne geçileceğini vurgulayan Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Uygulamanın hayata geçirilmesiyle fiziki çek ve bonoda görülen sahtecilik, tahrifat, çalınma, kaybolma, cirantaların takip edilememesi ve fiziksel basım maliyeti gibi birçok sorun da ortadan kalkacak.

Böylece ciro, aval ve ibraz gibi tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek, çek ve bononun dolaşımı anlık izlenebilecek ve cirantanın ve aval verenin geçmiş çek ve bono ödeme performansına erişebilecek."

Kaynak: AA