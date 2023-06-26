ÇAYKUR, birinci sürgünde 194 bin 351 ton yaş çay aldı

Kampanyanın sağlıklı ve huzurlu şekilde tamamlandığını vurgulayan ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Hava şartlarına bağlı olarak 49 fabrikamızda bayram havasında bir alım sezonu geçirdik. Üreticilerimiz rahatlıkla çaylarını satabildi. Sürgün döneminde hiç kontenjan uygulanmazken kota sıkıntısı ise yaşanmadı. Birinci sürgünde 194 bin 351 ton çay alarak sürgünü tamamladık." dedi.

Alim, ikinci sürgün alımlarının 10 Temmuz olarak planlandığını, hava şartlarına bağlı alım tarihinin birkaç gün değişebileceğini sözlerine ekledi.