ÇAYKUR fabrikalarında işlenen çaylardan arta kalan lifler değerlendiriyor.

Rize'nin Kalkandere ilçesinde kurulan fabrikada çay atıkları ekonomiye kazandırılacak.

Yıllık 6 bin ton çay atığı işlenecek



Eksrakt fabrikası, deneme üretimlerinin tamamlanmasının ardından faaliyete geçti.

Fabrikada yıllık 6 bin ton çay atığı işlenecek. Elde edilen özüt, soğuk çay üretiminde kullanılacak.

"Hiçbir katkısı yok"

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Hiçbir katkısı yok. Yurt dışındaki ekstraktlarda çayın hasadından kaynaklı kalıntılar olabiliyor, bu doğal, hiçbir katkısı olmayan bizzat çayımızın ekstraktı."

Bir kısmı da organik gübre olacak



Atıkların kalan kısmı ise üreticilere organik gübre olarak dağıtılacak.



Sıvı olarak elde edilen özütün, önümüzdeki yıllarda tablet şeklinde de üretilmesi hedefleniyor.



7 bin 500 metrekare kapalı alanı olan tesis, 50 milyon liraya mal oldu.



