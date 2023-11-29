Hafif Yağmurlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 29.11.2023 19:35

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesini içeren teklif komisyondan geçti

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesini de içeren 86 maddelik kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklif, gelecek hafta Genel Kurul'da görüşülecek.

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesini içeren teklif komisyondan geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Çalışmayan emeklilere verilen ek ödemenin kapsamı genişletildi. Çalışan emekliler de 5 bin liralık ek ödemeden faydalanabilecek. Düzenleme, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

AK Parti'nin hazırladığı 86 maddelik kanun teklifinin görüşmeleri tamamlandı. Teklife göre deprem bölgesinde yapı malzemelerinin satışında ve yapım işlerinde fırsatçılık yapanlara yönelik ceza 10 kat artıyor. Buna göre fahiş fiyat uygulayanlara 331 bin 270 liradan 3 milyon 312 bin 890 liraya kadar idari para cezası kesilebilecek.

Düzenleme ile Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki vergi istisnası devam edecek.
Şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için süre 2 yıl daha uzatılacak.
Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı da yüzde 93'e çıkarılacak.

Teklif, gelecek hafta Genel Kurul'da 

Ayrıca teklifle sosyal medyada içerik üretenlere ilişkin vergi düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor Farklı kanunlarda değişiklik öngören torba kanun teklifi gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. 

ETİKETLER
Emekli TBMM
Sıradaki Haber
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 5,2 büyüdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:08
Bakan Fidan: BMGK yine uluslararası barışı ve güvenliği sağlamak konusunda başarısız oldu
20:55
İDO'da hava muhalefeti sebebiyle sefer iptali
20:52
Emine Erdoğan, Vietnam Başbakanı'nın eşi Le Thi Bich Tuan ile görüştü
20:52
Hamas: İsrailli Bakan'ın yerleşim birimlerini destekleme önerisi saldırganlığın devamıdır
20:46
Gazzeliler, çatışmada verilen "insanı ara"da çocuklarını rahatlatmak için sahile götürüyor
20:49
MGK'dan 'Gazze' vurgusu: İsrail işlediği suçlarla yüzleşmek zorunda kalacak
Sağlık Bakanı Koca Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları havaalanında karşıladı
Sağlık Bakanı Koca Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları havaalanında karşıladı
FOTO FOKUS
İstanbul'da sağanak: Dere taştı, sokakları su bastı
İstanbul'da sağanak: Dere taştı, sokakları su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ