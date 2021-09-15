Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 11:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bütçe ağustos ayında 40,8 milyar lira fazla verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayında bütçe fazlasının 40,8 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bütçe açığı ise ocak-ağustos döneminde 37,5 milyar lira olarak açıklandı.
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Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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