Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Mayıs'ta normalleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisinin sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 1350 liradan 1650 liraya yükselttiklerini belirtmişti.

Erdoğan ayrıca, hububatta ton başına 230 lira prim ve destek ödemesi yaptıklarını, ton başına bakliyat alım fiyatlarını da kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira ve nohutta 3 bin 350 lira olarak belirlediklerini açıklamıştı.

Üretime devam ediyorlar

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, yeni dönem hububat alım fiyatlarının üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çiftçilerin koronavirüs salgını sürecinde de üretime devam ettiğini, açıklanan yeni fiyatların üreticiyi mutlu ettiğini belirten Saygı, "Buğday fiyatları bu yıl bu seviyelerde seyredecektir. Hasat başlayınca rekolteye göre, belki buğdayın kalitesine göre fiyat farkı olur. Buğday bu yıl verim olarak şimdilik çok güzel. Özellikle bu yağışlar çiftçileri sevindirdi" dedi.

Tekirdağ'da çiftçilik yapan Ünal İncehasan da açıklanan fiyatların üzerine, buğdayın kalitesine göre ayrıca yüzde 3 ilave fiyat uygulanacak olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Yeni alım fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini vurgulayan İncehasan, "Dünyada salgın sıkıntısı varken devletimiz buğdayda fiyatlara yüzde 22-23 gibi bir zam yaparak üreticileri sevindirdi. Bu fiyat çiftçilere güven verdi. Buğdayda kilogram başına verilen 10 kuruşluk destek 23 kuruşa çıkarıldı" dedi.

Fiyatlar salgın sürecinde çiftçilere umut oldu

Tekirdağ'da 15 yıldır çiftçilik yapan Mustafa Yıldız ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı alım fiyatının çiftçilere "can suyu" olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Açıklanan fiyatlar bu salgın sürecinde çiftçiler için umut oldu. İnşallah verimli bir sezon geçirip emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Son dönemdeki yağışlarla birlikte buğdayda rekoltenin artmasıyla üreticinin yüzü gülecek. Buğday fiyatı ve üreticiye sağlanan destekler sevindirici. Artık hasat için beklemeye başlayacağız."