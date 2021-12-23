Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 10:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bucak salebinin kilosu 1500 lira
[Fotoğraf: DHA]
Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kilosu 1500 liradan satışa sunuluyor.
Toros Dağları'nda köylülerin topladığı yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarında sıkça tüketiliyor.
Nisan - haziran aylarında yüksek kesimlerde yetişen yumrular, yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte 6-8 ay kurutuluyor. Kurutulmuş salep yumruları, taş değirmende öğütülüp, toz haline getirildikten sonra süt ve şekerle buluşturuluyor.
Fincanı 15 lira
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de basın mensuplarına "Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi" diyerek ikram etmesinin ardından ünü artan Bucak salebi, Türkiye'nin birçok ilinden sipariş ediliyor.
Kilosu 1500 liradan satılan salep, 50 ve 100 gramlık paketlerde satışa sunuluyor. Salep, kafelerde genellikle fincanı 15 liradan içiliyor.
Etiketler: Burdur
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